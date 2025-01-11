تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري في شبرا الخيمة للإثنين المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، تأجيل نظر محاكمة عامل، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وذخائر بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة الإثنين القادم الموافق 13 يناير، لسماع مرافعة دفاع المتهم.

وشهدت جلسة المحاكمة مفاجأة، حيث قررت والدة المجني عليه بعد سحب الدعوي علي الرغم من إتمام إجراءات تقديم الكفن من أهلية المتهم لأسرة المجني عليه، ما دفع دفاع المتهم بطلب التأجيل للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5525 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1620 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سلمان م س"، 21 سنة، عامل، مقيم ش الترعة البحرية، بيجام، أول شبرا الخيمة القليوبية - لأنه في يوم 17 / 2 / 2024، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه علاء إبراهيم شاكر.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش وذخائر"، وتجسيداً لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته توجه لمكان تواجده وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري من السلاح المار بيانه استقرا بصدره قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.