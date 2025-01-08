السجن المؤبد لـ 3 متهمين قتلوا شخصا ببنادق آلية فى العبور

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية"، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1982 لسنة 2023 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 2575 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إبراهيم ص س"، 47 سنة، مسئول أمن، مقيم مدينة المرج القليوبية، و"على ع س" و"أحمد ع س"، لأنهم في يوم 3 / 3 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "أحمد سلامة جمعة".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية وذخائر، وتجسيداً لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم، كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا، وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة أعيرة نارية استقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية"، سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا ذخائر 2 طلقة مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.