أطباء بلا حدود تدين الهجمات المتسببة فى تعليق الأنشطة فى مستشفى البشائر بالخرطوم

كتبت: هند المغربي

أدانت منظمة أطباء بلا حدود فى السودان، بشدة الهجمات العنيفة المستمرة على المرضى والموظفين في مستشفى بشائر التعليمي فى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تستمر هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة لافته الي انها اضطرت الي اتخاذ قرارًا صعبًا للغاية بتعليق جميع الأنشطة الطبية في المستشفى.

ووفق المنظمه الدولية أنه شهد مستشفى بشائر خلال العشرين شهراً الماضية حوادث متكررة من دخول مقاتلين مسلحين إلى المستشفى حاملين أسلحة وتهديد الطاقم الطبي حيث قُتل أحد المرضى بالرصاص داخل المستشفى.

وفي 18 ديسمبر الماضي أطلق المهاجمون النار داخل قسم الطوارئ، مما هدد الطاقم الطبي بشكل مباشر. وفي حادثة سابقة، أُطلقت أسلحة على المستشفى، ودخلت الرصاصات إلى مجمع المستشفى، وأصيب شخص واحد.

وتقول كلير سان فيليبو، منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود: "إن المعاناة التي نشهدها في الخرطوم هائلة ويستمر العنف الشديد والمتطرف يومياً.

وتابعت :"يؤدي نقص وانقطاع الغذاء والإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى ترك الناس يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، والاحتياجات الطبية هائلة، والإصابات غالباً ما تكون مروعة، وأصبحت حوادث الإصابات الجماعية أمراً روتينياً تقريباً".