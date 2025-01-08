بلينكن: ملتزمون بمساعدة شعب السودان لتحقيق مستقبل ديمقراطى سلمى وشامل

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جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوداني، وقال: "نحن ملتزمون بمساعدة الشعب السوداني في تحقيق تطلعاته نحو مستقبل ديمقراطي سلمي وشامل، ولهذا السبب، خصصنا في ديسمبر، 30 مليون دولار لدعم المجتمع المدني السوداني".

جاء ذلك في تعقيب لبلينكن على أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن السودان والتي استهدفت قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال بلينكن، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية "تشمل حميدتي لدوره في الفظائع الممنهجة التي ارتكبت ضد الشعب السوداني، وتشمل أيضا سبع شركات تابعة لقوات الدعم السريع..وشخصا آخر متورطًا في تأمين الأسلحة لهذه القوات".

وأوضح بلينكن أن هذه العقوبات تجعل حميدتي وأفراد عائلته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حميدتي تجاهل الالتزامات الدولية، بما في ذلك "إعلان جدة لحماية المدنيين" ومدونة السلوك لعام 2024 التي تعهدت بتبديد العوائق أمام مرور المساعدات الإنسانية ومنع جرائم الحرب.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الصراع الذي اندلع في السودان في أبريل 2023 تسبب في أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم حاليًا، مضيفا أن الصراع خلف 638 ألف سوداني يعانون من المجاعة، وأكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وعشرات الآلاف من القتلى.