نصائح نفسية للماميز لدعم أبنائك فى ليلة الامتحان

كتبت مروة محمود الياس

تتحمل الأمهات مهام وأعباء كبيرة خلال فترة امتحانات أبنائهم، وبالرغم من مشاعر الخوف والقلق والتوتر اللاتى تنتابهن ولا تقل عن مشاعر أبنائهم، ولكن عليهن خلال هذه الفترة الامتثال بالثبات والقوة وتقديم الدعم الكافى لأبنائهم من أجل تخطى هذه المرحلة الصعبة بالنجاح، ووفقًا لتقرير نشر في موقع Kumon فإن هناك الكثير من الخطوات النفسية البسيطة التي يمكن أن تدعمى بها ابنك خلال فترة الامتحانات دون خوف أو توتر مع تعزيز تركيزه وقدرته على تخطى الاختبارات بالشكل الامثل، دون مشكلات.

وفقًا للتقرير فإن هناك بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد على تعزيز القدرات الذهنية لأبنائك وتحسين قدراتهم العقلية أثناء فترة الإمتحانات:

استعدي في ليلة الإمتحانات لأن تجعليه يأخذ قسطا من النوم كافيا فالنوم أهم بكثير من السهر والاستذكار والمذاكرة، ويعتبر النوم من أهم العادات الصحية في موسم الإمتحانات لأنه يجعله قادرا على التركيز والانتباه والتذكر والراحة.

يجب أن يكون الطالب مسترخيًا من خلال تخفيف حدة الضغط الزائد الواقع عليه وتهيئة الأجواء حوله للمذاكر وهو أمر في غاية الأهمية.

سهلي على إبنك المذاكرة من خلال مساعدته فى إعداد ملخصات يقوم بها بنفسه والتي تسهل عليه التسميع والحفظ.

ساعديه في التسميع والحفظ إذا تطلب الأمر.

احرصِ على تقديم وجبات صحية ومفيدة لابنك خاصة ليلة الامتحان مثل الخضروات والبروتين، حيث أن النظام الغذائى الصحى يدعم القدرات الجسدية والعقلية من خلال تعزيز التركيز والانتباه وتجديد النشاط وتجنب الخمول، والابتعاد عن الأطعمة السكرية.

وفري بيئة هادئة له من أجل مذاكرة دروسه ومراجعة المنهج من خلال الابتعاد عن وسائل التشتيت.

خلال ليله الإمتحانات عليه أن يكون أكثر استعدادا للامتحان بمراجعة الملخصات وحفظ المعلومات الأساسية ومراجعه المعلومات الهامة، وإذا توتر من عدم تذكره لأي معلومة فهو أمرًا طبيعيًا فقط حاولِ تهدئته وسوف يتذكر طالما أنه ذاكرها بشكل جيد.

كوني ايجابية في تدعيمه ومساعدته ولا تكوني مصدرًا للضغط عليه.