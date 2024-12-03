النظام الغذائي الصحي عند تناول المضادات الحيوية

كتبت فاطمة ياسر

تناول المضادات الحيوية يؤدي إلى خلل في توازن البكتيريا المعوية ويؤدي إلى تدمير أمعائنا، لكن جزءًا كبيرًا من الحل لهذا الانزعاج يكمن في النظام الغذائي، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع doctissimo.

منذ اكتشاف البنسلين عام 1928، حولت المضادات الحيوية العدوى إلى أمراض قابلة للعلاج، ولكن من خلال القضاء على البكتيريا السيئة، ويمكنها أيضًا القضاء على البكتيريا "الجيدة" والتسبب في بعض المشاكل المعوية، في معظم الأحيان، تكون هذه المشاكل مؤقتة وتحل من تلقاء نفسها عندما تكون بصحة جيدة، ولكن تقديم القليل من المساعدة من خلال ما تأكله لتسريع عملية الشفاء يعد دائمًا فكرة جيدة.

ما هو تأثير المضادات الحيوية على أمعائك؟

تؤثر المضادات الحيوية على الميكروبات الموجودة في أمعائك بنفس الطريقة التي تؤثر بها، فأول البكتيريا التي تعود هي البكتيريا العامة سريعة النمو والتي تغزو الأمعاء بسرعة، ويشكل هذا ميكروبيومًا أقل تنوعًا وبالتالي أقل صحة.

فالمضادات الحيوية واسعة النطاق لا تقتل جميع النباتات المحلية، ويمكن لمجتمعات صغيرة من البكتيريا الجيدة أن تختبئ في أجزاء من الجهاز الهضمي التي لا تستطيع المضادات الحيوية الوصول إليها، وهم الذين يعيدون زرع الأمعاء شيئا فشيئا، ولكن هذه العملية قد تستغرق وقتًا أطول بالنسبة لبعض الأشخاص، مثل الأطفال الصغار أو كبار السن أو أولئك الذين يتناولون المضادات الحيوية بشكل متكرر، وقد يستغرق العثور على ميكروبيوم متوازن تمامًا عدة أشهر.

ماذا يجب أن آكل بعد المضادات الحيوية؟

- ألياف

تميل بكتيريا الأمعاء الصحية إلى تفضيل الألياف وفي دراسة أجريت عام 2021، قام العلماء بزرع بكتيريا البراز البشري في مجموعتين من الفئران، واحدة تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الألياف والأخرى تتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على الحبوب الغنية بالألياف.

وبعد إعطاء المضادات الحيوية لكلا المجموعتين، تعافى تنوع الأمعاء لدى الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض الألياف بشكل أبطأ من أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي القياسي، ولم تنمو بعض البكتيريا "الجيدة" مرة أخرى أبدًا.

- الأطعمة المخمرة

هناك أيضًا أدلة محدودة على أن الأطعمة أو المشروبات المخمرة، والتي تحتوي على مجتمعات متنوعة من البكتيريا، يمكن أن تساعد في استبدال البكتيريا الجيدة التي قد تكون فقدتها تمامًا.

- الزنجبيل

هناك بعض الأدلة على أنه يمكن أن يقلل من بعض الأعراض المرتبطة بتناول المضادات الحيوية، مثل الغثيان والانتفاخ والغازات، فيمكنك نقع الزنجبيل الطازج في الماء.