ماذا يعنى الإفراج غير المشروط فى قضية ترامب والممثلة الإباحية؟ .. CNN تجيب

كتبت : نهال أبو السعود

أصدر القضاء الأمريكي منذ قليل، حكمه على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز المعروفة إعلاميا بـ"أموال الصمت"، رغم محاولات ترامب وفريقه القانوني التي استمرت حتى قبل النطق بالحكم بساعات لإلغاء القضية، وحكم القاضي خوان ميرشان على دونالد ترامب بالإفراج غير المشروط.

وفقا لشبكة سي ان ان الامريكية، الحكم الذي جاء قبل 10 أيام من تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة يعني أنه لن يواجه أي عقوبة بالسجن أو عقوبات أخرى من أي نوع أو فترة مراقبة، إلا أنه فى الوقت نفسه سيظل مدان بتهم جنائية أمام القانون.

وحكم القاضي خوان ميرشان على ترامب بالإفراج غير المشروط عن 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، وقال: "في هذا الوقت أفرض هذا الحكم لتغطية جميع التهم الـ 34" وقال إنه يتمنى التوفيق لترامب في ولايته الثانية.

وقال إن سلطات الرئاسة غير قادرة على "محو حكم هيئة المحلفين"، وأضاف إنه ليس بحاجة إلى تكرار العوامل المشددة التي سبق أن أوضحها في أوامره الأخيرة، وتابع: "ومع ذلك فإن الحماية القانونية الكبيرة والاستثنائية التي يتمتع بها منصب الرئيس تشكل عاملاً يتغلب على كل العوامل الأخرى".

وقال عن الحماية القانونية لمنصب الرئاسة: "إنها لا تقلل من خطورة الجريمة أو تبرر ارتكابها بأي شكل من الأشكال .. إن إحدى السلطات التي لا توفرها هي سلطة محو حكم هيئة المحلفين.. المواطنون العاديون لا يحصلون على هذه الحماية القانونية. إن منصب الرئيس هو الذي يمنحها لصاحب المنصب.. إن مواطني هذه الأمة هم الذين قرروا مؤخرًا أنه يجب عليهم مرة أخرى تلقي فوائد هذه الحماية".

وقال الرئيس المنتخب في كلمته للقاضي: "لقد كانت هذه تجربة مروعة للغاية .. أعتقد أنها كانت انتكاسة لنيويورك ونظام المحاكم في نيويورك.. هذه قضية لم يرغب أحد في رفعها"ـ وأضاف: "لقد كانت حملة شعواء سياسية، وكان الهدف منها الإضرار بسمعتي".

القضية المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت" ادين ترامب فيها بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة أفلام إباحية تدعي ستورمي دانيالز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما قبل عقد من الزمان والتي نفاها الرئيس المنتخب، ويقول إنه لم يحدث أي شيء بينهما، ويزعم أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به.



