سوق اليوم الواحد فى إمبابة يستقبل المواطنين للأسبوع السابع على التوالى

كتبت – مرام محمد

فتح سوق اليوم الواحد في حي إمبابة، اليوم الجمعة 10 يناير 2025، أبوابه للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

ويقام السوق بشارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغاني - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

ويوفر جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وأسعار مخفضة.

ويطرح السوق، الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، والدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، واللحوم السودانى بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلى أو المحلى بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويضمن سوق اليوم الواحد في حي إمبابة وصول السلع لأهالى أحياء إمبابة، والوراق، والمنيرة الغربية، بمرونة أكبر، إذ يتيح الفرصة للمنتجين والمزارعين وأصحاب المصانع، لبيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطنين يوم الجمعة من كل أسبوع، مما يسهم فى حصولهم على احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.