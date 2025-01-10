بابا الفاتيكان ينتقد إسرائيل ويصف الوضع فى غزة بـ"المخزى"

فاطمة شوقى

صعد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفا الوضع الإنساني هناك بأنه "خطير للغاية ومخز"، حسبما نقلت إذاعة الفاتيكان.

وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين الذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، أشار إلى أن البابا فرانسيس ينتقد الوفيات الناجمة عن البرد الشتوي في غزة، وقال في النص "لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين".

وكان البابا فرانسيس أدان في وقت سابق، وحشية الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة الذى أدى إلى استشهاد 7 أطفال من عائلة فلسطينية، وقال إنها "وحشية وليست حربا".

وقال البابا فرانسيس "لقد قصفوا الأطفال.. إنها ليست حرب، إنها وحشية، وأريد أن أقول ذلك لأنه شيء يحرك مشاعري".

كما انتقد بابا الفاتيكان السلطات الإسرائيلية لمنعها بطريرك اللاتينى في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من الوصول إلى غزة ، وقال البابا أمام الكرادلة وغيرهم من الرهبان الحاضرين: "بالأمس لم يسمحوا للبطريرك بدخول غزة، كما وعدوا"، في إشارة إلى الوضع في الشرق الأوسط.

وزاد البابا فرانسيس، الذي دعا مرارا وتكرارا للسلام في قطاع غزة، من لهجته في الأسابيع الأخيرة ضد الهجوم الإسرائيلي.

وكانت شكوى البابا هي الأخطر ضد سلوك إسرائيل في غزة، وفي نوفمبر، دعا البابا في كتاب له إلى إجراء تحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشارت مذكرة الفاتيكان إلى أنه "في إدانة أي شكل من أشكال الإرهاب، تم تسليط الضوء على أهمية التوصل إلى حل للدولتين، فقط من خلال الحوار والدبلوماسية".

وشدد أيضًا على ضرورة التأكد من أن القدس "محمية بموجب قانون خاص، يمكن أن تكون مكانًا للقاء والصداقة بين الديانات السماوية الثلاث".