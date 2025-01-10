الولايات المتحدة تشيد بدور جامايكا القيادى وتؤكد التزامها بالشراكة مع منطقة الكاريبى

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أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لدور جامايكا القيادي في منطقة الكاريبي، بما في ذلك إرسالها أفرادا لدعم بعثة الأمن متعددة الجنسيات في هايتي.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان، خلال اتصال هاتفي أجرته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس اليوم الخميس، أعربت خلاله عن شكرها لشراكتهما والتعاون الوثيق بين البلدين.

وأكدت هاريس قوة الشراكة بين الولايات المتحدة وجامايكا والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الأمريكي والجامايكي. كما أعربت عن دعمها المستمر لتعزيز شراكات الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي.

وناقش الطرفان التقدم الذي تم إحرازه خلال إدارة بايدن-هاريس، بما في ذلك استضافة هاريس لأربع قمم على مستوى القادة وإطلاق "شراكة الولايات المتحدة والكاريبي للتصدي لأزمة المناخ 2030".

ورحبت نائبة الرئيس الأمريكي بالإنجازات المشتركة، خاصة في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، والاستثمارات في الطاقة المتجددة.