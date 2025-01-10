اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد التزام واشنطن تجاه الناتو والتعاون مع ألمانيا

الجمعة، 10 يناير 2025 02:11 ص
نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد التزام واشنطن تجاه الناتو والتعاون مع ألمانيا الناتو - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه حلف الناتو والتعاون الوثيق مع ألمانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته هاريس، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أعربت خلاله عن شكرها لشراكته مع إدارة بايدن-هاريس.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي، في بيان نشره البيت الأبيض، الخميس، الأهمية الحيوية للتحالف بين الولايات المتحدة وألمانيا في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين، ودعم المبادئ الديمقراطية في أنحاء العالم.

وأثنت كاميلا هاريس على قيادة شولتز في دعم أوكرانيا عقب التدخل العسكري الروسي، مشيرة إلى زيارتها المرتقبة إلى قاعدة "سبانجداهليم" الجوية، مُشيدة باستضافة ألمانيا للقوات الأمريكية ودورها كحليف قوي في حلف شمال الأطلسي (ناتو).







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