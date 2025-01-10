الهند تعزى فى ضحايا زلزال منطقة "التبت" جنوب غرب الصين

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أعربت الهند عن خالص تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة "شيجاتسي" بمنطقة "التبت" ذاتية الحكم جنوب غرب الصين وتسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية راندير جايسوال - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - إن حكومة وشعب الهند يعربون عن تعازيهم لعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة "التبت" وبلغت قوته 8ر6 درجة، وذلك في منشور له على منصة "إكس" .

وكانت الهزة الأرضية التي ضربت مقاطعة "دينجري" بمدينة "شيجاتسي" في حوالي الساعة التاسعة صباح (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي للبلاد قد وقعت على عمق 10 كيلومترات وشعر بها السكان في نيبال.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى بذل كافة الجهود الممكنة لانقاذ أرواح المواطنين والحد من أعداد الضحايا جراء الزلزال.