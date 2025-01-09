لافروف يعزي وزير الخارجية الصيني في ضحايا زلزال التبت

أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء عن تعازيه لنظيره الصيني وانج يي في ضحايا الزلزال الذي وقع في منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين.

وقال لافروف -وفقا لبيان صادر عن السفارة الروسية في بكين-: "عزيزي السيد وانج يي، أرجو أن تقبل تعازي العميقة في ضحايا الزلزال الذي وقع في منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين والذي تسبب في خسائر بشرية كبيرة ودمار.. أرجو أن تنقل كلمات التعاطف الصادق إلى أسر وأصدقاء الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين"، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 7.1 درجة ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم على الحدود مع نيبال. وكان مركز الزلزال على بعد 163 كيلومترا جنوب غرب مدينة شيجاتسي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وبحسب السفارة الروسية في بكين، لم ترد أنباء عن وجود روس في هذه المنطقة.

وتسبب الزلزال في تدمير العديد من المباني السكنية والبنية التحتية. ويشارك أكثر من 400 عسكري في عمليات البحث والإنقاذ، وتم إجلاء الناس من منطقة الكارثة. وبحسب أحدث البيانات من وكالة أنباء شينخوا، ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال إلى 126 شخصا، وإصابة 188 آخرين.