رصد 646 هزة ارتدادية بعد زلزال ضرب شيتسانج الصينية بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر

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أعلنت حكومة منطقة "شيتسانج" ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين عن رصد إجمالي 646 هزة ارتدادية بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر محافظة "دينغري" صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مدير الطوارئ بالمنطقة هونج لي، إن أكبر هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.4 درجة، وكانت على بعد حوالي 18 كيلومترا من مركز الزلزال، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأضاف أن الزلزال تسبب في مصرع 126 شخصا وإصابة 188 آخرين وتمت استعادة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والطرق والكهرباء في المنطقة المتضررة من الزلزال، كما خصصت جمعية الصليب الأحمر الصيني دفعة ثانية من إمدادات الإغاثة للمناطق المتضررة من الزلزال، والتي تضمنت 4300 قطعة مثل الخيام القطنية والأسرّة القابلة للطي.