الجيش البريطانى يستعين بـ"ساعات كوانتم الذرية" ويتخلى عن الأقمار الصناعية

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن "ساعة كوانتَم ذرية" تم تطويرها فى مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية (دستل)، سيتم نشرها ضمن عمليات الجيش البريطانية خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعة أن تسهم تلك التكنولوجيا فى تحسين القدرات العملياتية للملكة المتحدة من خلال تقليص اعتماد الجيش على خدمات الأقمار الصناعية للملاحة الجوية العالمية (جي.إن.إس.إس.).

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية - فى بيان - أن الجهاز الذرى المصنوع خالصاً فى بريطانيا، هو الأول من نوعه وسوف يمثل قفزة للأمام فى تطوير الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، لافتة إلى أن دقة الساعة سوف يتم زيادتها لتصل إلى أنها ستفقد أقل من ثانية واحدة على مدار مليارات من الأعوام. حسب دورية "جينز" العسكرية.

وتشتمل بعض قدرات الساعة المتطورة على تأمين نظم الاتصالات وتعزيز الدقة لاستخدام منظومات الأسلحة المتطورة مثل الصواريخ الموجهة ، ومن المقرر القيام بمزيد من البحوث لتقليص حجم ساعة الكوانتَم الذرية، بما يسمح باستخدامها فى المركبات والمقاتلات العسكرية، حسبما أفادت وزارة الدفاع.

وتضَمَّن تجريب الساعة الذرية تعاوناً نشأ بين شركاء فى الهيئات الأكاديمية والصناعة من بينهم "إنفليكشن"، و"أكوارك تكنولوجيز"، و"إتش سى دى ريسيرش"، و"إمبريكال كوليدج لندن"، وجرى تجربة الجهاز فى دار التكنولوجيا الذى طوره مختبر كوانتَم التابع لـ"مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية (دستل).

وقال المسئول عن التقنيات المستقبلية فى البحرية الملكية، القائد مات ستيل: فى غضون السنوات الخمس المقبلة؛ ستسهم القدرة على العمل بكفاءة، والنجاة والملاحة والبقاء على قدرة عالية لتوجيه الضربات، باستخدام الكوانتَم بالتوازى مع "جى بى إس"، فى تأمين الجهد العملياتي.