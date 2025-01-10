أعراض الإصابة باكتئاب الشتاء.. وطرق علاج بسيطة

كتبت مروة محمود الياس

الاكتئاب خلال فصل الشتاء من أنواع الاكتئاب الموسمية وكذا المرضية المعروفة، له الكثير من الأسباب منها استعداد البعض للإصابة بهذه المشكلة خلال الفصل الشتاء وغيرها الكثير من الأسباب وفقًا لتقرير نشره في موقع community living well

علامات الاكتئاب

الكثير من العلامات المميزة له والتى تفرقه عن باقى أشكال الاكتئاب مثل :

الحزن الشديد غير المبرر.

ألم الجسم غير المبرر.

التعب الشديد دون مشكلة عضوية.

فقدان الرغبة في القيام بأى شيء.

فقدان الدافع وفقدان الشغف.

اضطرابات إدراكية شديدة في التركيز والتشتت وغيرها.

اضطرابات تخص النوم، حيث قد يحدث إفراط فى النوم أو قلة وقد يكون النوم متقطع أيضًا.

صعوبات تخص الانتباه والنسيان والتذكر.

حب العزلة.

التأخر الحاد في المشاريع والمواعيد.

التركيز على السلبيات.



تراكم الأفكار السلبية.

الشعور بآلام حادة في المعدة.

ألم فى العضلات والمفاصل والعظام.

طرق التخلص من الاكتئاب خلال فصل الشتاء

لابد وأن يتعرض الجسد للشمس لتحفيز السيروتونين في الدماغ.

ممارسة الرياضة بانتظام وفي الهواء الطلق او في ضوء الشمس.

التمرينات العقلية مفيده للغاية في هذه الحالة مثل تمرينات التأمل والاسترخاء و اليقظة الذهنية.

تناول فيتامينات تحسن من المود والمزاج وفقا لرؤية المختص مثل فيتامين د.

النوم بشكل جيد.

في الحالات التي تحتاج لطبيب يجب أن تزور الطبيب المختص

يمكن تناول الأدوية الخاصة بالاكتئاب وغيرها من الحالات الاكتئابية وفقا لرؤيه الطبيب المختص وحده

مارس هوايات واخرج من عزلتك

مارس عملك بشغف

لا تسمح للضغوط التحكم بك.