وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد وسد العجز

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا مع موجهي المواد الدراسية والأنشطة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالإجراءات الإدارية والفنية استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025م، موجهاً بضرورة تكاتف جميع أطراف المنظومة التعليمية واستمرار المتابعة الفنية الفعلية وتفعيل المتابعة الرقمية لسرعة إنجاز الأعمال، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وطالب وكيل الوزارة بكفر الشيخ، بإعداد تقارير عن تلك المتابعات وعقد لقاءات مستمرة مع المعلمين لنقل الخبرات والتجارب لتعود بالنفع على الطلاب والعمل على جذب الطلاب للمدرسة، مشدداً على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم، وتوفير كل وسائل الدعم الفني للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها، كما ناقش وكيل الوزارة الإجراءات التنفيذية لمواجهة العجز في المعلمين وضمان انضباط سير العملية التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة، بجدية الالتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد ،مؤكدًا على أنه ستكون زيارات ميدانية ومتابعات متواصلة للتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات وأنه لن يسمح بالتقصير في أداء العمل على أكمل وجه في سبيل تحقيق عاما دراسياً منضبطا.