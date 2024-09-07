الإدارات التعليمية بكفر الشيخ تستقبل 881 معلما من "30 ألف معلم" لتوزيعهم

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن استقبال الإدارات التعليمية الـ 13، اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي، المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم من المتقدمين بمختلف مدن المحافظة في الدفعة الثانية، إضافة لأسماء من تم قبول تظلماتهم من الدفعة الاولى، وعددهم 881 معلماً، لاستلام الأوراق الخاصة بهم، لبدء عملية توزيعهم على المدارس.

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تلقت أمس الأول الخميس، كشوق المقبولين من الدفعة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم، ووجه وكيل الوزارة كل العاملين بالإدارات التعليمية ال 13 ومديري الإدارات بالتواجد أمس الجمعة لاستقبال المعلمين، لتقديم صورة المؤهل والبطاقة الشخصية. لبدء توزيعهم على المدارس لسد العجز.



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (1)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (2)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (3)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (4)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (5)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (6)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (7)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (8)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (9)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (10)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (11)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (12)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (13)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (14)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (15)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (16)



أسماء المقبلوين من الدفعة الثانية من 30 ألف معلم وتظلمات الأولى بكفر الشيخ (17)