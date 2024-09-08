وزارة الصحة تكشف 8 فوائد مهمة للعلاج الطبيعى.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية العلاج الطبيعي مؤكدة أنه له فوائد كثيرة تتضمن :-

. تصحيح وإعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي

. زيادة القدرة الوظيفية بعد الإصابات

. السيطرة على الألم دون استخدام المسكنات

. تأهيل مرضى الجلطات الدماغية والمساعدة في التعافي

بعد الإصابة بسكتة دماغية أو شلل

. إعادة تأهيل بعد الإصابات الرياضية

. علاج في حالات خشونة المفاصل

. التقليل من الاعتماد على الأدوية

وتابعت وزارة الصحة والسكان : العلاج الطبيعى من أكثر الطرق العلاجية أمانًا وليس له أضرار وفي حالة التعرض لأي إصابة يفضل استشارة الطبيب لمعرفة الجلسات المطلوبة للحالة .



أهمية العلاج الطبيعي



