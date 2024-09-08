وزارة الصحة تكشف 8 فوائد مهمة للعلاج الطبيعى.. تفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية العلاج الطبيعي مؤكدة أنه له فوائد كثيرة تتضمن :-
. تصحيح وإعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي
. زيادة القدرة الوظيفية بعد الإصابات
. السيطرة على الألم دون استخدام المسكنات
. تأهيل مرضى الجلطات الدماغية والمساعدة في التعافي
بعد الإصابة بسكتة دماغية أو شلل
. إعادة تأهيل بعد الإصابات الرياضية
. علاج في حالات خشونة المفاصل
. التقليل من الاعتماد على الأدوية
وتابعت وزارة الصحة والسكان : العلاج الطبيعى من أكثر الطرق العلاجية أمانًا وليس له أضرار وفي حالة التعرض لأي إصابة يفضل استشارة الطبيب لمعرفة الجلسات المطلوبة للحالة .
أهمية العلاج الطبيعي
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