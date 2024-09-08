اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف 8 فوائد مهمة للعلاج الطبيعى.. تفاصيل

الأحد، 08 سبتمبر 2024 11:02 ص
وزارة الصحة تكشف 8 فوائد مهمة للعلاج الطبيعى.. تفاصيل أهمية العلاج الطبيعي
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية العلاج الطبيعي مؤكدة أنه له فوائد كثيرة تتضمن :-

. تصحيح وإعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي

. زيادة القدرة الوظيفية بعد الإصابات

. السيطرة على الألم دون استخدام المسكنات

. تأهيل مرضى الجلطات الدماغية والمساعدة في التعافي

بعد الإصابة بسكتة دماغية أو شلل

. إعادة تأهيل بعد الإصابات الرياضية

. علاج في حالات خشونة المفاصل

. التقليل من الاعتماد على الأدوية

وتابعت وزارة الصحة والسكان : العلاج الطبيعى من أكثر الطرق العلاجية أمانًا وليس له أضرار وفي حالة التعرض لأي إصابة يفضل استشارة الطبيب لمعرفة الجلسات المطلوبة للحالة .

أهمية العلاج الطبيعي
أهمية العلاج الطبيعي


 







الصحة

العلاج الطبيعى

الاطباء

فوائد العلاج الطبيعى



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