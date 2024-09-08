وزارة الصحة تكشف مواصفات مستشفى "العاصمة 2".. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مواصفات مستشفى «العاصمة الإدارية 2»، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى على مساحة إجمالية 7 آلف و677 مترا مربعا، ويتكون من مبنى رئيسي 6 طوابق، بخلاف الطابق الأرضي، والبدروم، ومبنى لسكن الأطباء والتمريض، ومبان خدمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالإسراع في إنهاء أعمال الإنشاءات، مشيرا إلي أن الوزير أوصى بالعمل على إنهاء أعمال الإنشاءات في نهاية شهر ديسمبر 2025.

وقال الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن تصميم المستشفى يضاهي أحدث التصميمات العالمية، وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى 377 سريرا، بينها 104 أسرة رعاية بمختلف التخصصات، و243 سرير داخلي، و10 غرف عمليات.

