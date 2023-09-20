اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة تكشف أهمية العلاج الطبيعى فى القضاء على الأمراض

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:29 م
الصحة تكشف أهمية العلاج الطبيعى فى القضاء على الأمراض أهمية العلاج الطبيعى فى علاج الامراض
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه للعلاج الطبيعي دورًا هامًا كجزء من الخطة العلاجية للعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي وأمراض طب الأطفال وأمراض الأعصاب وأمراض العظام والعمود الفقرى والإصابات الرياضية أمراض الشيخوخة كما أن العلاج الطبيعي مفيد لصحة المرأة
 
يهتم العلاج الطبيعي باستعادة أو تحسين قدرات الفرد الجسدية، وهو مناسب لجميع المرضى من الأطفال حتى كبار السن، عندما تصبح وظائفهم الحركية مهددة نتيجة لتقدم العمر أو الإصابات أو الأمراض أو الاضطرابات الحركية أو أي عوامل بيئية أخرى.
 
عرف العلاج الطبيعي مبكراً بأنه تشخيص وعلاج العجز والمرض بالوسائل الطبيعية، أما التعريف الحديث له فهو مأخوذ عن الدكتورة ثيلما هولمز أستاذ مشارك في المناهج الدراسية للعلاج الطبيعي بجامعة فلوريدا.
 
أهمية العلاج الطبيعى فى علاج الامراض
أهمية العلاج الطبيعى فى علاج الامراض

 


الصحة

العلاج الطبيعى

علاج الاطفال

كبار السن



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