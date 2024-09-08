قوافل حياه كريمة العلاجية تجرى الكشف الطبى على أهالى أبرق وأدالدليب بالشلاتين

البحر الأحمر - عماد عرفة

وصلت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الأحد، لقرى أبرق وأدالديب التابعة لمدينة الشلاتين، جنوب البحر الأحمر، لاجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة على الاهالى هناك مجاناً.

وكانت انطلقت أولى القوافل العلاجية التابعة لحياه كريمة خلال شهر سبتمبر الجارى بقرى البحر الأحمر يوم الجمعة المادية من قرية الحمروين بالقصير وقضت فيها يومين الجمعة والسبت الماضيين وصلت اليوم لقرية أبرق وادالديب بمدينة الشلاتين، ومن المقرر أن تقضى فيها اليوم وغدا الاثنين .

وتنطلق القوافل العلاجية يوم الثلاثاء المقبل إلى مدينة حلايب وتستغرق فيها يومين الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ثم قرية ابو رماد بحلايب، وتستغرق فيها الخميس والجمعة ومنها الى مدينة مرسى علم وتحديدا بقرى أبو غصون ووحدة طب الأسرة بالمدينة وذلك أيام السبت والأحد من الأسبوع المقبل.

تصل القوافل العلاجية بعد ذلك لقري سفاجا "النصر وأم الحويطات" الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل الموافق 16 و17 سبتمبر، وتختتم بوحدة الأمل بمدينة رأس غارب.