ضبط 6 أشخاص بينهم 5 مصابين بمشاجرة فى دار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك بين بين طرفين بسبب خلافات الجوار، نتج عن المشاجرة إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز شرطة دار السلام، وتم ضبط المتهمين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوجود مشاجرة " طرف أول " الدكتور ف ج م 49 سنة عامل مصاباً " بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسري، وأخر قطعي بالفخذ الأيمن "، وزوجته سعده ك م ص 39 سنة ربة منزل مصابه " بجرح طعني بالفخذ الأيسر، وأخر رضي بالجبهة "، ونجليهما فتحي 23 سنة عامل مصاباً " بجرح طعني شبه نافذ بالظهر "، وهاجر 21 سنة ربة منزل مصابه " بإشتباه كسر بالذراع الأيمن " - وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

وبين " طرف ثان " سيد غ م ح 34 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بالرأس وكدمة بالقدم اليمني "، ونجل شقيقه غلاب ا غ م 19 سنة طالب، الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض " سكين "، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابات الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته، وذلك بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، تم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

