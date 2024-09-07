اتهام سائق بالتسبب فى مصرع آخر صدمه بسيارته فى منطقة العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات اتهام سائق بالتسبب في مصرع آخر صدمه بسيارته في العجوزة، بعد نشوب مشاجرة بينهما، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة اصطدام سيارة به في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن سائق صدم آخر بسيارته عقب خلاف ومشاجرة بينهما، مما أدى إلى مصرعه.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.