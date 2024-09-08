تحرير 27 محضرا خلال حملة رقابية على المخابز البلدية بمركز صدفا فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 27 محضراً متنوعاً خلال حملة تموينية بمركز صدفا ضمن الجهود المبذولة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، وأشار محافظ أسيوط ،إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كـ( جهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق والتموين والصحة والطب البيطري و...) وغيرها لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جودة المنتجات المعروضة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز، حملة مكبرة على المخابز البلدية لإحكام الرقابة عليها بنطاق المركز بالتنسيق مع إدارة التموين بصدفا بقيادة محمد إبراهيم مدير الإدارة وأسامة جابر مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بصدفا ومسئولي عدد من الجهات المعنية في هذا الشأن وهو ما أسفر عن تحرير 27 محضر تمويني وبيئي حيث تم تحرير 15 محضر تمويني متنوع من بينها ( 4 محاضر نقص وزن، ومحضري مواصفات، و3محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين، ومحضر توقف عن العمل، و5 محاضر عدم اعلان) فضلاً عن تحرير عدد 12 محضر بيئة (عدد 7 محاضر نظافة، و5 محاضر شهادات صحية) حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق المواطن بمركز صدفا.