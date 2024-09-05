محافظ أسيوط يشهد الكرنفال السنوى لتوزيع 100 حقيبة مدرسية بمشتملاتها

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، الكرنفال السنوي بمناسبة عودة العام الدراسي بمشاركة إحدي الجمعيات لتوزيع 100 حقيبة مدرسية جديدة ومتكاملة بجميع المستلزمات والأدوات الدراسية للمستحقين بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد 2024/2025 للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



شهد الكرنفال المحاسب إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط.



وتفقد محافظ أسيوط معرضاً يضم شنط مدرسية جديدة بجانب قسم المنظفات المنزلية وأجرى حواراً مع بعض الاسر، واستمع إلى مطالبهم وآمالهم، لتوفير حياة كريمة، موجهاً بتقديم كل الدعم والمساندة لهم.



وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز برامج الحماية الإجتماعية والتوسع في المبادرات المجتمعية وتكثيف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة، بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين، داعياً إلى ضرورة تكاتف جميع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مع الأجهزة التنفيذية، إيماناً بدورها في المشاركة المجتمعية من خلال البرامج والمبادرات التكافلية لتقديم المساعدات لرعاية الأسر الأكثر احتياجا.