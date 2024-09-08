انتظام الدراسة بمدرسة النيل المصرية الدولية فرع الأندلس بالتجمع الخامس

كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

انتظمت الدراسة، اليوم الأحد، بـ المدارس الدولية التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة والمدارس الدولية الحكومية lPS، وذلك في أول يوم دراسة بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 8 سبتمبر الجارى موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية، و21 من نفس الشهر بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والعربى والقوميات.

ورصد "اليوم السابع"، انتظام الطلاب في الصفوف الدراسية، بمدرسة النيل المصرية الدولية فرع الأندلس بالتجمع الخامس، وذلك بعد أداء مراسم طابور الصباح بتحية العلم والنشيد الوطنى، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وأعلنت مدارس النيل المصرية الدولية، استعداداتها الكاملة لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، إذ شملت تلك الاستعدادات التنسيق مع إدارات المدارس الـ14 المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب مدارس النيل المصرية الدولية هذا العام 10698 طالبًا وطالبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة، حيث قامت إدارة المدارس بتدريب 1286 معلم ومعلمة، بما فيهم المتعاقدون الجدد البالغ عددهم 270 معلمًا ومعلمة، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة في جميع المراحل والتخصصات التعليمية.