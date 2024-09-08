انطلاق أول أيام العام الدراسى الجديد فى مدرسة النيل بقنا.. مباشر

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من مدرسة النيل المصرية الدولية "فرع قنا" في أول أيام انطلاق الدراسة ببداية العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.

وكان قد قال الدكتور أبو بكر على، مدير المدرسة، إن المدرسة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة وإجراء الصيانة اللازمة بالمدرسة مع الاستعانة بمعلمين جدد بعد فترة تدريبهم.

وأشار على، إلي أن الأحد 8 سبتمبر أول يزم دراسي في مدارس النيل من الصف الأول حتي الصف الثاني عشر ثم مرحلة رياض الأطفال.



