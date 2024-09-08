اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 سبتمبر 2024 09:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق أول أيام العام الدراسى الجديد فى مدرسة النيل بقنا.. مباشر

الأحد، 08 سبتمبر 2024 08:25 ص
انطلاق أول أيام العام الدراسى الجديد فى مدرسة النيل بقنا.. مباشر مدارس النيل
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من مدرسة النيل المصرية الدولية "فرع قنا" في أول أيام انطلاق الدراسة ببداية العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.

وكان قد قال الدكتور أبو بكر على، مدير المدرسة، إن المدرسة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة وإجراء الصيانة اللازمة بالمدرسة مع الاستعانة بمعلمين جدد بعد فترة تدريبهم.

وأشار على، إلي أن الأحد 8 سبتمبر أول يزم دراسي في مدارس النيل من الصف الأول حتي الصف الثاني عشر ثم مرحلة رياض الأطفال.

 


 







مدرسة النيل

مدرسة النيل بقنا

بدء الدراسة بقنا

محافظة قنا

اخبار قنا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة