طلاب مدرسة النيل بالتجمع يؤدون تحية العلم مع انطلاق العام الدراسى.. فيديو

كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

استقبلت المدارس الدولية، صباح اليوم، الطلاب فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد، إذ انطلق العام الدراسي 2024/2025 بالمدارس الدولية التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة والمدارس الدولية الحكومية lPS، اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، فيما ينطلق بالمدارس الخاصة والرسمية 21 سبتمبر الجاري.

وفي أجواء احتفالية مبهجة، استقبلت مدرسة النيل المصرية الدولية فرع الأندلس بالتجمع الخامس، الطلاب، لإضفاء البهجة والسرور وتوفير مناخ جاذب لهم في أول يوم دراسي، إذ شهدت حضورًا مرتفعًا للتلاميذ والتزامًا بالزى المدرسى.

ونظمت المدرسة، مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية، إذ نظمت صفوف الطلاب في أرض الطابور، لأداء التمارين الصباحية، وردد الطلاب النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية وقاموا بتحية العلم، ثم اصطحب المعلمون الطلاب إلى الفصول.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شددت على ضرورة الالتزام بتحية العلم والنشيد الوطنى للطلاب بطابور الصباح، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي مدرسة تتخاذل فى تحية العلم وترديد النشيد الوطنى لتنمية الانتماء والولاء للوطن لدى التلاميذ.

ونبهت "الوزارة" على أهمية تدريس مواد الهوية القومية أو الوطنية المتمثلة فى اللغة العربية والتاريخ مؤكدة على أهمية معرفة لطالب لتاريخ بلده، مع الالتزام بالزى المدرسى الموحد حرصًا على الانضباط داخل المدارس مع عدم إجبار الطالب على شراءه من أماكن بعينها.