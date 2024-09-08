اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 سبتمبر 2024 04:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تركيب عداد مياه فرعى لوحدة سكنية بالجيزة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 03:00 ص
المستندات المطلوبة لتقديم طلب تركيب عداد مياه فرعى لوحدة سكنية بالجيزة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتركيب عداد مياه فرعي لوحدة سكنية، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة.

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه عداد مياه فرعي لشقة، وإجراءات الحصول على الخدمة على النحو الآتي:

أولًا: المستندات المطلوبة:


1-صورة من عقد الإيجار أو التمليك.
2-  إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.
3- إيصال المياه الخاص بالعقار.
4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى.
5- حضور مالك الشقة شخصيا.

ثانيًا: إحراءات تركيب عداد مياه فرعي:


1- التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.
2- سداد قيمة رسوم المعاينة.
3- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.
4- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.
5- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية.
6- حصول المستفيد على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.


 







شركة مياه الشرب بالجيزة

مياه الشرب

عدادات المياه

تركيب عداد مياه فرعي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة