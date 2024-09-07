اليوم السابع
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السبت، 07 سبتمبر 2024 03:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير التموين يتفقد معرض أهلا مدارس بالفيوم وتخفيض 30% على المستلزمات والسلع

السبت، 07 سبتمبر 2024 02:06 م
وزير التموين يتفقد معرض أهلا مدارس بالفيوم وتخفيض 30% على المستلزمات والسلع وزير التموين يتفقد معرض أهلاً مدارس بالفيوم
كتب مدحت وهبة ورباب الجالى

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تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم منذ قليل معرض أهلا مدارس بالفيوم بمشاركة عدد كبير من العارضين، ويوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى وتصل إلى 30 %، كما تشارك الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

وشدد الوزير علي توفير كافة السلع ؛وضرورة زيادة التخفيضات وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، كما اثني الوزير علي وجود عدد كبير من الشركات العارضة بالمعرض صناعة مصرية خالصة وطالب بزيادة عدد المشاركين والمحافظة علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


 







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