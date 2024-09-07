وزير التموين يتفقد عددا من المنشآت ومعرض أهلا مدارس في الفيوم اليوم

الفيوم رباب الجالي

يقوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيارة لمحافظة الفيوم، اليوم ويرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتفقد موقع المستودع الاستراتيجي التابع لجهاز تنمية التجارة بمنطقة دمو.

كما تشمل الزيارة تفقد عددا من المواقع، منها مطاحن وصوامع مصر الوسطى، ومعرض أهلاً مدارس بشارع أحمد شوقي، والمجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع بطل السلام، وتفقد فرع جملة بطل السلام التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، كما تشمل الزيارة عقد اجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية بالفيوم، وافتتاح مركز الخدمة المطور بمديرية التموين.