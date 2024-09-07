اليوم السابع
Ads
السبت، 07 سبتمبر 2024 09:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التموين يتفقد عددا من المنشآت ومعرض أهلا مدارس في الفيوم اليوم

السبت، 07 سبتمبر 2024 08:00 ص
وزير التموين يتفقد عددا من المنشآت ومعرض أهلا مدارس في الفيوم اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيارة  لمحافظة الفيوم، اليوم ويرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتفقد موقع المستودع الاستراتيجي التابع لجهاز تنمية التجارة بمنطقة دمو.

كما تشمل الزيارة تفقد عددا من المواقع، منها مطاحن وصوامع مصر الوسطى، ومعرض أهلاً مدارس بشارع أحمد شوقي، والمجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع بطل السلام، وتفقد فرع جملة بطل السلام التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، كما تشمل الزيارة عقد اجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية بالفيوم، وافتتاح مركز الخدمة المطور بمديرية التموين. 

 







وزارة التموين

اهلا مدارس

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة