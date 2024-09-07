وزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان صومعة تخزين القمح والمخبز الآلي بالفيوم

كتب مدحت وهبة ورباب الجالى

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الصومعة المعدنية والمخبز الآلي وخطوط الإنتاج بفرع مطاحن مصر الوسطى بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وا أحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي وشئون البرلمان، والدكتور أحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركه القابضة للصناعات الغذائية، والدكتورة هبه السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس أسامة السنجق رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى، والمهندس أحمد عشماوي الرئيس التنفيذي للشركة، و سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقام الدكتور شريف فارق وزير التموين، برفقة محافظ الفيوم، بتفقد مطحن سلندرات بوهلر القديم بمدينة الفيوم، بطاقة فعلية 170 طن/ يوم، وتابعا مراحل العمل وخطوط الإنتاج بالمطحن والتي تبدأ باستقبال الأقماح بقدرة 50 طن/ ساعة، بسعة تخزين 3000 طن للصوامع، ثم مرحلة النظافة الأولية بقدرة 16 طن/ ساعة، ومرحلة النظافة النهائية بقدرة 16 طن/ ساعة، مروراً بمرحلتي الترطيب الأولي، والترطيب النهائي، ومراحل الطحن المتتالية، وصولاً إلى مرحلة التخزين والتعبئة بقدرة 10 طن/ ساعة لعبوات الدقيق، و5 طن/ ساعة لعبوات النخالة.

كما تابعا خطوط الإنتاج بمطحن سلندرات بوهلر الجديد بالفيوم، والتي تبدأ بقسم الاستقبال بقدرة 50 طن/ ساعة، مروراً بمراحل النظافة الأولية، والنظافة النهائية، والترطيب الأولي، وصولاً إلى مراحل الطحن المختلفة، وعملية التعبئة بقدرة 20 طن/ ساعة لعبوات الدقيق، و10 طن/ ساعة لعبوات النخالة.

كما قام وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الفيوم، بتفقد الصومعة المعدنية بمقر فرع مطاحن مصر الوسطى، والتي أنشئت عام 1990 وتصل قدرتها التخزينية إلى 25 ألف طن، كما تفقدا مراحل العمل بالمخبز الآلي المحسن، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 40 جوال زنة 50 كجم يومياً، لينتج 29 ألف رغيف يومياً، وتبلغ حصة المخبز اليومية من الدقيق 20 جوالاً بمتوسط إنتاج يومي 15950 رغيف.