وزير التموين يتابع مشروع المستودع الاستراتيجى بالفيوم: الافتتاح خلال عام ونصف

كتب مدحت وهبة ورباب الجالى

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتذليل أي عقبات تواجه أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي الجارى إنشاؤه بمحافظة الفيوم.

وزير التموين يتابع أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجى بالفيوم

حيث من المقرر افتتاحه خلال عام ونصف ،كما أطلع الوزير من الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على كافة مراحل التنفيذ ،حيث تنفذ الوزارة حاليا المشروع القومي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية في ثلاثة محافظات " الفيوم والسويس والأقصر " ضمن المرحلة الأولى .

جولة وزير التموين فى الفيوم

وأجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين واللواء علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم السبت جولة تفقدية للمستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات قد تصل إلى 2.25 مليار جنيه ،ويخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة ،وكان في استقبال وزير التموين ، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،واستشاري عام مشروع انشاء المستودعات الاستراتيجية مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية ، كما تتضمن زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بالفيوم ،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .

زيارة وزير التموين للفيوم

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وصل صباح اليوم محافظة الفيوم وكان فى استقباله الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم والقيادات التنفيذية بالمحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة.