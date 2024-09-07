اليوم السابع
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الدراسة قربت .. طريقة الحصول على اشتراكات المترو للطلبة وأسعارها

السبت، 07 سبتمبر 2024 06:00 ص
الدراسة قربت .. طريقة الحصول على اشتراكات المترو للطلبة وأسعارها المترو
كتب سيد الخلفاوى

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المدارس قربت والجامعات على الأبواب، ويعد استخراج اشتراكات الطلبة لركوب المترو إجراء هاما يتم تنفيذه مع بدء العام الدراسي الجديد، ويقدم "اليوم السابع" خطوات استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو بخطوطه الثلاثة والأوراق المطلوبة ونسب التخفيض الممنوحة عليها وقيمتها فى النقاط التالية.

1ـ التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة ثم شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب.
2ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له.

3ـ يتم اعتماد الصورة على الاستمارة بخاتم الكلية أو المعهد أو المدرسة، بحيث يكون جزءا من الختم على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة وختم الصورة الأخرى على الظهر.

4ـ يتم اعتماد استمارة الاشتراك للمدارس الخاصة من المنطقة التعليمية التابعة لها بخاتم شعار الجمهورية.

5ـ يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

6ـ يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور تمثل فترة الترم الدراسى.

7ـ يتم إثبات الكود الحسابى الخاص بالإدارة التعليمية المكون من 8 أرقام بمعرفة المدرسة او المعهد او الكلية بمعرفة الجهة الدراسية.

8ـ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 90%.

9- قيمة الاشتراك الربع سنوي: منطقة واحدة – 150 جنيها- منطقتين – 200 جنيه- ثلاث / أربع مناطق – 250 جنيها- خمس/ 6 مناطق – 300 جنيه.







اشتراكات الطلبة

اشتراكات المترو

مترو الانفاق

اشتراكات الطلبة بعد زيادة التذاكر



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