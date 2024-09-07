اليوم السابع
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الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف مدرس

السبت، 07 سبتمبر 2024 10:00 ص
الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف مدرس وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد الدفعة الثانية والمتظلمين من المرحلة الأولى كالتالى:

بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

3- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- شهادة ميلاد مميكنة.

6- أصل المؤهل الدراسي.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

ونبهت المديريات المتعاقدين الجدد بعدم التخلف، والالتزام بالأسماء الواردة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين.


 







وزارة التربية والتعليم

التعاقد مع المعلمين الجدد

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الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد



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