الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف مدرس

حددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد الدفعة الثانية والمتظلمين من المرحلة الأولى كالتالى:
بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.
2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.
3- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.
4- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.
5- شهادة ميلاد مميكنة.
6- أصل المؤهل الدراسي.
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.
9- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.
ونبهت المديريات المتعاقدين الجدد بعدم التخلف، والالتزام بالأسماء الواردة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين.
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