وزارة التعليم: بدء التواصل مع المعلمين الجدد لاستكمال إجراءات التعيين

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى رسالة للمعلمين الجدد، قائلا: نرحب بالزملاء الجدد مجتازي مسابقة الـ 30 ألف معلم، والذين بدأت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتواصل معهم لاستكمال إجراءات تعيينهم، متابعا: أهلا بكم زملاء أعزاء لنا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأعانكم الله على تحمل أمانة مستقبل الوطن المتمثل في أبنائه أنتم الآن تبدأون العمل في أشرف المهن وأهمها على الإطلاق وكلنا ثقة فيكم وفي قدراتكم، وفقكم الله في رسالتكم السامية ومهمتكم الراقية.

وأعلنت المديريات التعليمية أسماء المعلمين الجدد الذين يتم التعاقد معهم، فيما طالبت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، المتعاقدين الجدد لدفعة 30 ألف معلم، بالتوجه غدًا السبت الموافق 7/9/2024، الساعة العاشرة صباحًا، إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل السكن من واقع بطاقة الرقم القومي لتسليم صورة من المؤهل وصورة بطاقة الرقم القومى ورقم التليفون حتي يتم التسكين على أقرب إدارة لمحل السكن طبقًا للعجز والزيادة، على أن يتم استيفاء وتسليم الأوراق الآتية عند استلام خطاب التسكين.

وطالبت المديرية في بيان لها المتعاقدين الجدد لدفعة 30 ألف معلم باستيفاء المسوغات المقررة بالمادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها على النحو التالي:

1- بطاقه الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

3- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- شهادة ميلاد مميكنة.

6- أصل المؤهل الدراسي.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

ونبهت المديرية المتعاقدين الجدد بعدم التخلف، والالتزام بالأسماء الواردة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، والمنشورة على الرابط التالي:

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