نوع من الصداع النصفى يصيب الأطفال.. اعرف طريقة علاجه

كتبت مروة هريدى

الصداع الدهليزي هو نوع من الصداع النصفى وغالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، وخاصة عند الأطفال، وعلى عكس الصداع النصفي التقليدي، والذي يرتبط عادة بالصداع الشديد، يعاني هؤلاء المرضى الصغار من نوبات مفاجئة من الدوخة تستمر من بضع دقائق إلى عدة ساعات، يمكن أن تكون هذه النوبات مصحوبة بالغثيان والحساسية للضوء والصوت، وحتى اضطرابات بصرية مثل الأضواء الوامضة، ولسوء الحظ، نظرًا لأن الأعراض يمكن أن تكون متنوعة للغاية وغير محددة، فإن الصداع النصفي الدهليزي عند الأطفال غالبًا ما يتم تشخيصه بشكل خاطئ أو تجاهله، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

العامل الوراثى للصداع الدهليزي

غالبًا ما يكون لدى الأطفال المصابين بالصداع النصفي الدهليزي تاريخ عائلي من الصداع النصفي، مما يشير إلى عنصر وراثي لهذه الحالة، ولعل أحد الجوانب الصعبة بشكل خاص للصداع النصفي الدهليزي هو حالة تسمى تضخيم الحسية، حيث يصبح الجهاز الحسي للطفل شديد الحساسية، مما يؤدي إلى استجابة مبالغ فيها لمحفزات معينة، وبالتالي، لا يستطيع الأطفال المصابون بالصداع النصفي الدهليزي غالبًا تحمل الأصوات العالية أو الأضواء الساطعة، ونتيجة لذلك، قد يتجنبون البيئات الصاخبة أو الأنشطة الخارجية، مما يؤدي إلى الانسحاب الاجتماعي وانخفاض جودة الحياة.

دوار الحركة

هو أحد الأعراض الشائعة الأخرى التي غالبًا ما تصاحب الصداع النصفي الدهليزي، مما يجعل ركوب السيارة أمرًا غير سار لهؤلاء الأطفال.

أسباب الإصابة بالصداع الدهليزى لدى الأطفال

إن فهم وتحديد أسباب الصداع النصفي الدهليزي أمر بالغ الأهمية في إدارة الحالة، والتي تختلف من طفل لأخر، وتشمل الأسباب الشائعة، قلة النوم، وتخطي وجبات الطعام (خاصة الإفطار)، التوتر، وجلوس وقت طويل أمام الشاشات، والإفراط في تناول الشوكولاتة والحلويات، وكلها عوامل تسبب تهيج ما يسمى بالأعصاب الدهليزية، مما يؤدي إلى ظهور نوبة الصداع النصفي، لذلك، فإن الاهتمام عن كثب بهذه العوامل أمر ضروري للحد من تكرار وشدة الصداع النصفي الدهليزي عند الأطفال.

تشخيص الصداع الدهليزى النصفى لدى الأطفال

قد يكون تشخيص الصداع النصفي الدهليزي عند الأطفال صعبًا لأن أعراضه غالبًا ما تحاكي حالات أخرى، مثل التهابات الأذن الداخلية، أو الدوار الانتيابي الحميد في مرحلة الطفولة، أو حتى اضطرابات القلق، لذلك فإن التاريخ الطبي الشامل والتقييم الدهليزي المفصل أمران بالغ الأهمية للتشخيص الدقيق، وقد يتضمن هذا التقييم اختبارات مختلفة لنظام التوازن مثل فحص الفيديو رعشة العين (VNG)، والفحص البصري العمودي الذاتي (SVV)، وفحص حدة البصر الديناميكية (DVA)، وتعمل هذه الاختبارات على تقييم نظام التوازن وتساعد في التمييز بين الصداع الدهليزي والاضطرابات الدهليزية الأخرى التي يمكن أن تسبب عدم الثبات.

نصائح للسيطرة على نوبات الصداع الدهليزى لدى الأطفال

يتأثر الصداع الدهليزي في المقام الأول بالنظام الغذائي ونمط الحياة، وتتضمن بعض النصائح الغذائية البسيطة لتقليل حدوث نوبات الدوار وشدتها تناول الطعام في الوقت المحدد، وتقليل تناول الكافيين، بجانب تعديلات نمط الحياة مثل تقليل وقت الشاشة، وممارسة تمارين التأمل، وتقليل التوتر، والنوم في الوقت المحدد، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وكلها تساعد في السيطرة على الصداع والدوخة لدى مرضى الصداع النصفي.

في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تناول الأدوية للسيطرة على الأعراض، ويمكن للأدوية المعروفة باسم "الوقاية من الصداع النصفي"، وهي الأدوية المستخدمة لمنع نوبات الصداع النصفي، أن تساعد في إدارة هذه الحالة، خاصة عندما تكون تغييرات نمط الحياة وحدها غير كافية، ويعتمد اختيار الدواء على عوامل مثل شدة الأعراض ووزن الطفل وجنسه وأي حالات طبية مصاحبة، ويستمر العلاج عادة عدة أشهر، ولكن يمكن تعديل الأدوية بناءً على استجابة الطفل، مما يجعل المتابعة المنتظمة لدى الطبيب ضرورية.