اليوم السابع
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السبت، 16 ديسمبر 2023 04:21 م
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مش بس فى الصيف حساسية الضوء كمان فى الشتاء.. اعرف طرق الوقاية

السبت، 16 ديسمبر 2023 04:00 م
مش بس فى الصيف حساسية الضوء كمان فى الشتاء.. اعرف طرق الوقاية حساسية الضوء
كتبت إيناس البنا

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قد يعتقد بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الضوء أن الأمر قد يقتصر على شدة ضوء الشمس خلال أشهر الصيف، لكن هذا اعتقاد خاطئ حيث إن الحساسية تستمر معك أيضًا خلال الأشهر الباردة.
 
أوضحت الدكتورة نضار حسن، استشارى أمراض وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، أن حساسية العين للضوء تعنى عدم القدرة على تحمل شدة الضوء الساطع منها ضوء الشمس أو الضوء الشديد داخل الغرف، ما قد يؤثر على رؤية العين ويسبب لها الألم والصداع فى بعض الأحيان.
 
وأضافت أن بعض الأمراض التى ترتبط بحدوث حساسية للضوء الصداع النصفى، فغالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن من حساسية للضوء أكثر من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المتقطع، أيضا جفاف العين الحاد يسبب حساسية شديدة للضوء.
 
وتابعت أستاذ طب العيون فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حساسية العين للضوء قد تكون أحد اعراض مرض ما أو تحدث بعد الخضوع لجراحة، وقد تكون طبيعة العين حساسة للضوء حيث لا تتحمل النظر لمصدر ضوء قوى، وفى هذه الحالة ينصح بتجنب ضوء الشمس الساطع والأضواء العالية الاخرى وارتداء النظارة الشمسية وإذا لم تكن كافية يمكن ارتداء قبعة ذات حواف لحماية عينك من اى ضوء، أيضا إذا كنت تعانى من حساسية شديدة للضوء ابقى الإضاءة هادئة داخل الغرفة .
 






حساسية الضوء

أسباب حساسية الضوء للعين

الشمس وحساسية الضوء



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