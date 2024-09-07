نائب محافظ الدقهلية يستقبل لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية.. تفاصيل

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم السبت اللجنة التنفيذية المختصة بتقييم المشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الدقهلية، في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيه في نسختها الثالثة.

وأوضح "العدل"، أن الهدف من المبادرة هو دمج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغييرات المناخية والبيئية وقلة الموارد والتي أصبح لها تأثير واضح علي المناخ علي مستوي العالم في ظواهر طبيعيه لم يشهدها العالم من قبل.

وأشار نائب المحافظ، إلي أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقه والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والامن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي والذي يساعد بدوره على تخفيف اثار التغييرات المناخية.

كما أوضح "العدل"، أنه سيتم البدء في تقييم المشروعات التي تم تقديمها بداية من اليوم 7/9 وحتي 12/9 من قبل اللجنة المختصة لاختيار الأفضل طبقا للمعايير المنظمة للمسابقة بكل شفافية وعدالة من أجل اختيار أفضل المشروعات التي تعود بالنفع علي القضية البيئية.

وصرح نائب المحافظ، بأنه سيتم اختيار أفضل 3 مشروعات من كل فئة وتصعيد 18 مشروعا وعرضهم على اللجنة العليا لاختيار المشروعات الفائزة للمشاركة في مؤتمر المناخ ( Cop 29 ) بدولة ارزبيجان، مشيراً إلي أنه تم رصد جوائز مالية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.

وثمن "العدل"، جهود اللجنة وجميع المشاركين بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة في نسختها الثالثة ، لكي تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.

الجدير بالذكر أن تقييم هذه المشروعات سيتم من خلال عدد 6 فئات وهم (مشروعات كبيرة الحجم ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والإستدامة).

جاء ذلك بحضور محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتورة داليا البيلى والدكتور حسام الدين يسرى ممثلين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حامد عطية ممثل وزارة الاتصالات، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتورة أسماء العوضي ممثلة المجلس القومي للمرأة، وممثلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهم ( الدكتورة منال البكرى - الدكتورة نورا حسن - الدكتور محمد بيومى - والدكتورة سلوى ابو الخير - والدكتور مجدى محفوظ - والدكتور عمرو عبد الرازق ) ، وممثلى جهاز شئون البيئه بالدقهليه وهم (جيولوجي إيمان زاهر - كيميائي عبير الدسوقي )، والدكتورة هدير فريد مدير التخطيط والدعم الفني لوحده الإدارة المتكامله للمخلفات بالمحافظة.