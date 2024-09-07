لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية تبدأ عملها في الأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

بدأ صباح اليوم، السبت، انعقاد لجنة تقييم المشروعات المقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لتقييم المشروعات المشاركة في المرحلة الثالثة من المبادرة لاختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى المحافظة، تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وتضم اللجنة الدكتور محمد رمضان، والمستشار احمد حافظ ممثلا وزارة التخطيط، وخالد سعيد منسق عام المبادرة بالمحافظة، والدكتورة رحاب احمد ممثل وزارة الإتصالات، والدكتور حمودة صالح مدير جهاز شئون البيئة بالأقصر ومحمد رضوان مدير إدارة البيئة بالمحافظة والدكتور النوبى حسنى بكلية الزراعة جامعة أسوان، والدكتور ابراهيم رمضان هيئة تنمية الصعيد فرع الأقصر، وأحمد حسن مدير الشئون القانونية بالمحافظة .

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمى.

يذكر أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغت 144 مشروعا منها 33 مشروعا مكتملا لمختلف الفئات الست، وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم، على أن تنهي اللجنة أعمال التقييم لكافة المشروعات يوم الخميس القادم.

ويتم التقييم وفقا لعدة معايير أهمها (المكون الأخضر المكون التكنولوجي الذكي)، حيث أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية لمواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يتم تقييم المشروعات المقدمة وفقا لعدة معايير أهمها (المكون الأخضر المكون التكنولوجي الذكي القابلية للتكرار - تمكين المرأة - الجدوى الاقتصادية - الأثر المستدام) المشروعات المنافسة تضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة «خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة» – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).