محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير على معرض "أهلًا مدارس" ببرج البرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرا لشيخ، أن معرض "أهلًا مدارس" بمدينة برج البرلس، يشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين، نظراً لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد، موجهاً الشكر لكل المشاركين في المعرض، ولسليم أبوشريف، رئيس مدينة برج البرلس.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية المختلفة، بما في ذلك الزي المدرسي، الحقائب، الأدوات المكتبية، الأحذية، وغيرها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من افتتاح جميع معارض "أهلًا مدارس" على مستوى المحافظة، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تساهم في خدمة الأهالي، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



اقبال على معرض أهلا مدارس بالبرلس



الاعلان عن البيع بأسعار مخفضة بالمعرض



تنوع المعروضات



توفير كافة أنواع ملابس المدارس



توفير مسلزمات المدارس



جانب من اقبال السيدات على المعرض



جانب من الاقبال على المعرض بالبرلس