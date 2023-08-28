اليوم السابع
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الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:22 م
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زيادة قيمة غرامات المترو والقطارات والقطار الخفيف.. التفاصيل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 06:03 م
زيادة قيمة غرامات المترو والقطارات والقطار الخفيف.. التفاصيل قطار - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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رفعت وزارة النقل أسعار الغرامات المقررة على ركاب قطارات المترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف، وذلك بعد ملاحظة عدم التزام بعض الركاب أثناء ركوب القطار أو المترو، حيث وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خطابا لهيئتى السكة الحديد والأنفاق لزيادة قيمة الغرامات.

وجاءت كالآتى:

أولا: الهيئة القومية لسكك حديد مصر

١- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل القطارات والمحطات إلى مبلغ 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.

٢- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بالتهرب وركوب القطارات بدون تذكرة على النحو الآتي:

-القطارات المكيفة بجميع أنواعها مبلغ 70 جنيها بدلا من 30 جنيها.

- استمرار الغرامة الخاصة بالقطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية بمبلغ 50 جنيها.

- قطارات الدرجة الثالثة العادية مبلغ 30 جنيها بدلا من 20 جنيها.

 

ثانيا: الهيئة القومية للأنفاق

١- زيادة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل قطارات ومحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف إلى مبلغ 250 جنيها بدلا من 200 جنيه.

٢- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بالتهرب وركوب قطارات المترو والقطار الكهربائي الخفيف بدون تذكرة إلى مبلغ 100 جنيه بدلا من 50 جنيها.

غرامات القطار والمترو
غرامات القطار والمترو

 


غرامات

غرامات القطار

غرامات المترو

غرامات مترو الانفاق



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