تعرف على غرامات المترو وقطارات السكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع قيمة غرامات الركوب بدون تذكرة في قطارات السكة الحديد والمترو والقطار الكهربائى الخفيف، كذلك غرامات التدخين بالقطارات، وتم تطبيق هذه الغرامات.

غرامات السكة الحديد:

غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات السكة الحديد 100 جنيه.

غرامة ركوب القطارات المكيفة بجميع أنواعها بدون تذكرة 70 جنيها

غرامة ركوب القطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية بدون تذكرة 50 جنيها.

غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة العادية بدون تذكرة 30 جنيها .

غرامات المترو والقطار الكهربائى الخفيف:

غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف 250 جنيها .

غرامة التهرب وركوب قطارات المترو والقطار الكهربائي الخفيف بدون تذكرة 100 جنيه .