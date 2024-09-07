ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأخضر الحار مع الوجبات.. تأثير غير متوقع

كتبت مروة هريدى

الفلفل الأخضر الحار هو عنصر أساسي في كل بيت، لأنه يضيف نكهة إلى الأطعمة، خاصة في الصلصات والمخللات، وعندما يتعلق الأمر بتكوينه الغذائي، فإن الفلفل الأخضر مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية بما في ذلك الحديد والبوتاسيوم وفيتامينات C وA، وكلها ضرورية لوظائف الجسم السليمة، ويوضح تقرير موقع "Food-ndtv" فوائد تناول الفلفل الأخضر الحار مع الوجبات بشرط الاعتدال.

فيما يلى.. الفوائد الصحية لتناول الفلفل الأخضر مع الوجبات

يساعد في إنقاص الوزن

من المعروف أن المكون الرئيسي في الفلفل الأخضر هو، الكابسيسين، والذى يعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي، حيث يزيد الكابسيسين من عملية التمثيل الغذائي عن طريق إنتاج الحرارة عند تناوله، ما ينتج عنه فقدان الوزن نظرًا لتحلل الدهون المخزنة الناتجة عن التمثيل الغذائي السريع، ويساعد على تحلل الأحماض الدهنية وجود فيتامين ب5 في الفلفل الحار، علاوة على ذلك، لا يحتوي الفلفل الأخضر على سعرات حرارية مما يجعله مرافقًا مثاليًا للوجبات.

يحسن البصر

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نقص فيتامين أ يمكن أن يؤدي إلى العمى الليلي، وفي الحالات الأكثر شدة، قد يسبب العمى غير القابل للعلاج، والفلفل الأخضر غني بفيتامين أ الذي قد يساعد في الرؤية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفلفل الأخضر أيضًا على النحاس، وهو مفيد لصحة العين.

يمنحك بشرة مشرقة

يساعد فيتامين سي المضاد للأكسدة الموجود في الفلفل الأخضر على إنتاج الكولاجين الأساسي الذي يحافظ على الجلد مشدودًا وصحيًا، كما يعمل كحاجز يمنع البشرة من الضرر، وتعمل العناصر الغذائية النباتية التي نوقشت كثيرًا على علاج التجاعيد والبقع والبثور والطفح الجلدي وحب الشباب بشكل فعال، بينما ينتج فيتامين E زيوتًا طبيعية مفيدة للبشرة.

يحسن المزاج

إن تناول الفلفل الأخضر مع وجباتك يمكن أن يساعدك أيضًا على الشعور بالسعادة وتقليل القلق، ويحتوي الفلفل الأخضر على مادة الكابسيسين، التي تعمل كمضاد للاكتئاب وتفرز الإندورفينات التي تساعد على الشعور بالسعادة لمساعدتك على الحفاظ على مزاج مبهج.

يحميك من الأمرض

تساعد العناصر الغذائية النباتية الموجودة في الفلفل الأخضر على الوقاية من أمراض الرئة بما في ذلك الربو والسعال ونزلات البرد، فضلاً عن تهدئة الجهاز التنفسي وتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة، وبسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، فإنه يحمينا من أمراض مثل قدم الرياضي والتهابات القولون.