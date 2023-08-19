10فوائد لـ الفلفل الحار.. هيساعدك على فقدان الوزن ويحميك من هشاشة العظام

كتبت ميرفت رشاد

الفلفل الحار ، يحتوي على مادة كيميائية نباتية تسمى الكابسيسين وهي المسئولة عن البهارات والحرارة، وإليك الفوائد الصحية لتناوله ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الفوائد الصحية للفلفل الحار

1. يعزز الأيض

يحتوي فلفل كايين على مادة كيميائية نباتية ، كبخاخات ، مسئولة عن توابلها ولديها القدرة على تعديل معدل الأيض لتعزيز نشاط التمثيل الغذائى.

2. العلاج الموضعي

يخفف الألم المصاحب لأمراض التهاب المناعة الذاتية واعتلال الأعصاب التالي لمرض السكري والألم العضلي الليفى.

3. العلاج عن طريق الفم

تم استخدام الفلفل الحريف عن طريق الفم لعلاج آلام المعدة ، وآلام الأسنان ، وضعف الدورة الدموية ، والحمى ، وزيادة شحميات الدم ، وللوقاية من أمراض القلب.

4. هشاشة العظام

أثبت فعاليته في علاج هشاشة العظام دون التسبب في أي آثار جانبية خطيرة، وفقًا لبحث علمى ، فإن الكابسيسين الموضعي بتركيزات تتراوح بين 2.5٪ و 7.5٪ يكون فعالاً بأربعة أضعاف تأثير الدواء آخر في تقليل آلام التهاب المفاصل

5. التحكم في الشهية

نظرًا لوجود المكونات في الفلفل الحريف مثل الكابسيسينويد ، وخاصة الكابسيسين ، فقد ثبت أن الفلفل الحريف يقلل من مستويات الأنسجة الدهنية في البطن والتي بدورها لها آثار قمع الشهية.

6 . فقدان الوزن

يزيد استهلاك الكابسيسينويد من استهلاك الطاقة بمقدار 50 كيلو كالوري في اليوم مما قد يثبت فعاليته في إنقاص الوزن ، إن استهلاك 2.56 جرام من الفليفلة في الوجبة الواحدة يعزز أكسدة الدهون دون خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ .

7. التوازن الفسيولوجي

يحتوي الكابسيسين الموجود في الفلفل الحريف على العديد من الفوائد الفسيولوجية والدوائية بما في ذلك التأثيرات المسكنة والمضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وكذلك إزالة السموم من الجسم.

8. إغاثة العضلات

كما تم استخدام الفلفل الحار للتخفيف من تشنجات العضلات وحتى كغرغرة لالتهاب الحنجرة .

9. يشفي قرحة المعدة

لا يمتلك الكابسيسين فقط القدرة على تثبيط إفراز المعدة ، وتحفيز تدفق المعدة ، ولكنه أيضًا يعزز التئام قرحة المعدة.

10. القيمة العلاجية

ثبت أن الفلفل الحار له آثار علاجية لتخفيف الآلام والوقاية من السرطان.