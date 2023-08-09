كل ما تريد معرفته عن فقدان الشهية العصبي

كتبت فاطمة ياسر

فقدان الشهية العصبي هو اضطراب في تناول الطعام وعدم الرغبة في تناوله نتيجة للتعرض للقلق والتوتر وأشياء أخري منها الحفاظ على الوزن السليم وتجنب زيادته، وخلال الأسطر القادمة سنتناول كل ما تريد معرفته عن هذا الأمر وفقا لموقع "healthline".

ما فقدان الشهية العصبي؟

فقدان الشهية العصبي هو اضطراب في تناول الطعام، ويحاول الأشخاص المصابون بفقدان الشهية الحفاظ على وزنهم المثالي، ويقومون بذلك من خلال عدم تناول ما يكفي من الطعام، وهذا يمكن أن يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

ما أعراض فقدان الشهية العصبي؟

-عدم تناول الطعام، أو تناول كميات قليلة جدا.

-تناول الأدوية لتقليل الجوع.

-ممارسة الرياضة بشكل مفرط.

-استخدام الأدوية للمساعدة علي التبرز .

-خوف شديد من زيادة الوزن.

-رؤية فقدان الكثير من الوزن على أنه شيء إيجابي.

ما أضرار فقدان الشهية العصبي؟

-إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا فسيكون وزنك وطولك أقل من الطبيعي.

-توقف الدورة الشهرية .

-الانتفاخ والإمساك وآلام البطن.

-الصداع أو مشاكل النوم.

-الشعور بالبرد أو الدوار أو التعب الشديد.

-ضعف الدورة الدموية في اليدين والقدمين.

-جفاف الجلد أو تساقط الشعر.

-انخفاض الرغبة الجنسية.

-الإصابة بالاكتئاب والقلق.

-مشاكل في العضلات والعظام.

-مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

-مشاكل في الكلى أو الأمعاء.

-الإصابة بجهاز مناعي ضعيف .

-الإصابة بالأنيميا.

ما أسباب فقدان الشهية العصبي؟

-التاريخ الوراثي.

-إذا تعرضت لانتقادات بسبب عاداتك الغذائية أو شكل جسمك أو وزنك.

-إذا كنت مصابا بالقلق لأنك تعاني من النحافة.

-إذا كنت مصابا بعدم الثقة بالنفس.

علاج فقدان الشهية العصبي؟

يعتمد العلاج علي تغير المعتقدات والعادات اليومية التي ينصح بالقيام بها يوميا، ويتم ذلك عن طريق الجلوس مع طبيب نفسي يساعدك في التخلص من هذا الأمر، فيمكنك أخذ أدوية تساعد علي فتح الشهية، وأيضا مضادة للاكتئاب للتغلب علي هذا الأمر.