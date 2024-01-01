هوس الأكل الصحى.. اضطراب يجبرك على تناول الأكل الهيلثي

كتبت فاطمة خليل

الأورثوريكسيا أو هوس الأكل الصحى.. من اضطرابات الطعام التي يصاب بها بعض الأشخاص، وقام الطبيب الأمريكى ستيفن براتمان بتعريف اضطراب أورثوريكسيا في عام 1997 لأول مرة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض هذا الاضطراب وعلاجه، بحسب موقع beateatingdisorders.

ما هو هوس الأكل الصحى أو الأورثوريكسيا

يشير هوس الأكل الصحى Orthorexia إلى الهوس المرضى بتناول الطعام "الصحى" وهذا لا يعني أن أي شخص يشترك في دايت أو نظام غذائي صحي يعاني من أورثوريكسيا.

لكن المصاب بهوس الأكل الصحى قد يشعر بالقلق الشديد أو بالذنب إذا تناول طعامًا يشعر أنه غير صحي.

يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل جسدية، لأن معتقدات شخص ما حول ما هو صحي قد تؤدي إلى الاستغناء عن العناصر الغذائية الأساسية أو مجموعات الطعام الكاملة.

جميع اضطرابات الأكل هي أمراض نفسية ، ويجب علاجها في أسرع وقت ممكن لإعطاء المصاب أفضل فرصة للشفاء التام.

أعراض هوس الطعام الصحى أو أورثوريكسيا

الأعراض السلوكية

- استبعاد أطعمة ومجموعات غذائية معينة من نظامهم الغذائي في محاولة لجعل نظامهم الغذائي أكثر صحة.

- قد يتم قطع المزيد من الأطعمة مع مرور الوقت.

- قلة التركيز.

- الحكم على عادات أكل الآخرين.

- الهوس بالنظام الغذائي الصحي.

- قد يتداخل التركيز المتزايد على ما يأكله مع مجالات أخرى من حياة الشخص، مثل علاقاته أو عمله.

أعراض نفسية لهوس الطعام الصحى

- الهوس بالنظام الغذائي الصحي أو المفترض أنه صحي.

- قد يتداخل التركيز المتزايد على ما يأكله مع مجالات أخرى من حياة الشخص، مثل علاقاته أو عمله.

- الشعور بالقلق أو الذنب بسبب تناول الطعام الذي يعتبرونه غير صحي.

- انخفاض المزاج أو الاكتئاب.

العلامات الجسدية

إذا كان الشخص المصاب بالأورثوركسيا يتبع نظامًا غذائيًا يستبعد المجموعات الغذائية أو العناصر الغذائية المهمة، فقد يؤدي ذلك إلى سوء التغذية، مع ظهور علامات مثل:

- فقدان الوزن.

- الشعور بالضعف.

- التعب.

- أخذ وقت طويل للتعافي من المرض.

- الشعور بالبرد.

- مستويات طاقة منخفضة.

ويجب على أي شخص تظهر عليه هذه الأعراض زيارة الطبيب النفسى لعلاج هذا الاضطراب الذى قد يستخدم معه العلاج المعرفى السلوكى وفى الحالات الشديدة قد يستخدم الأدوية.