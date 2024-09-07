سفير مصر بموسكو يؤكد اهتمام القاهرة بتعزيز علاقاتها مع روسيا فى مجالات شتى

(أ ش أ)

أكد سفير مصر فى موسكو السفير نزيه النجارى، الاهتمام الذى توليه القاهرة لتعزيز علاقاتها مع روسيا الاتحادية فى العديد من المجالات، وعلى رأسها المجال التجارى، الأمر الذى من شأنه دفع مسيرة التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير النجارى بمدينة كازان مع رستم منيخانوف رئيس جمهورية تتارستان (إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي).

ومن جانبه، أكد رئيس تتارستان اعتزازه البالغ بالعلاقات مع مصر، منوها بأن روسيا وحكومة تتارستان توليان اهتماما بالغا بدعم أواصر التعاون في شتى المجالات بين البلدين الصديقين.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم السبت، أن اللقاء تناول الاستعدادات الجارية لعقد القمة القادمة لتجمع "بريكس" في مدينة كازان خلال شهر أكتوبر القادم، حيث أكد منيخانوف أن العمل يجري في المدينة على قدم وساق بهدف تنظيم قمة ناجحة تليق بهذا المحفل المهم.