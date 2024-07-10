اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يوليو 2024 10:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير مصر بموسكو يبحث التحضيرات لمنتدى برلمانات البريكس

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:21 ص
سفير مصر بموسكو يبحث التحضيرات لمنتدى برلمانات البريكس السفير نزيه النجارى
(أ ش أ)

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بحث السفير نزيه النجارى سفير مصر فى موسكو، مع اليكسى بوشكوف عضو مجلس الفيدرالية الروسى، التحضيرات الجارية لعقد منتدى برلمانات دول البريكس، والذى ستنطلق أعماله اليوم الأربعاء، فى مدينة (سان بطرسبرج) بمشاركة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - أن اللقاء تناول أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال المنتدى، بما في ذلك مستقبل دور تجمع البريكس في النظام الدولي متعدد الأطراف.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التفاعل والتواصل بين برلمانات الدول الأعضاء والعمل على نشر المعلومات والبيانات الإيجابية عن التجمع؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي.







مصر

موسكو

بريكس

منتدى برلمانات دول البريكس

دول بريكس

برلمانات البريكس




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